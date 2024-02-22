Новости мира: акция протеста фермеров началась в Словакии

В Словакии проходит крупнейшая в истории страны акция протеста фермеров. Около четырех тысяч человек выехали на трассы на сельхозтехнике. Из-за колонн аграриев возникают заторы по всей стране, а в некоторых районах движение полностью перекрыли. К акции присоединился и словацкий союз пекарей, кондитеров и производителей макарон. Все они выступают против политики Евросоюза.

Испанский суд приговорил бывшего защитника "Барселоны", бразильца Дани Алвеса, к 4,5 года тюрьмы. Обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе одному из самых титулованных футболистов в истории выдвинули в январе 2023 года. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог.

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