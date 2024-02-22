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22 февраля, 14:30

В мире

Новости мира: эвакуация людей началась в австралийском штате Виктория из-за пожара

Новости мира: эвакуация людей началась в австралийском штате Виктория из-за пожара

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В австралийском штате Виктория началась эвакуация людей из-за лесного пожара. На место возгорания отправлены тысяча пожарных, 24 самолета и около сотни пожарных машин. Жителей пострадавших районов предупредили, что ситуация будет ухудшаться из-за сильного ветра и аномальной жары.

Один человек погиб, 11 людей пострадали при стрельбе у Иерусалима. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля. Ранее полиция заявила, что произошла атака на шоссе в районе КПП. Трое вооруженных людей прибыли на автомобиле и обстреляли из автоматов машины, стоящие в заторе на пути в Иерусалим. Двое нападавших были уничтожены силами безопасности, еще одного нашли позже и обезвредили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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