В ГД объяснили необходимость ГОСТа для индустрии квестов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя новый ГОСТ 71161 "Квест-комнаты детские", рассказала, что необходимость этого возникла из-за несоблюдения правил безопасности некоторыми организаторами. Об этом сообщает телеканал "360".

"Темой квестов мы начали заниматься в этом году на основании того, что произошло несколько трагедий. Появлялись сообщения о том, что на различных квестах, которые проходили в заброшенных зданиях и так далее, где не соблюдались элементарные правила безопасности, страдали взрослые и дети", – рассказала парламентарий.

В качестве примеров Лантратова привела ситуации, при которых участники получили ожоги из-за возгорания в процессе прохождения квеста, а также инцидент, где в ходе развлечения использовался настоящий топор, что стало причиной ранения женщины.

Депутат также обратила внимание, что правила безопасности игнорировали не все. Некоторые организаторы работали с соблюдением всех нюансов: брали на работу актеров с профильным образованием, оформляли для клиентов страховку на случай травм, а также следовали правилам безопасности. Однако "порядочные" участники рынка, по словам Лантратовой, страдали от "непорядочных", что стало необходимостью обсудить вопрос.

При обсуждении проблемы Госдума пригласила представителей Минкультуры, Минэкономики, МВД и прокуратуры. Более того, к участию в дискуссии привлекли участников рынка.

После консультаций участникам беседы удалось прийти к единому решению, в законодательстве закрепили понятие "квест". В результате в РФ появились стандарты для квест-индустрии, которые обязали соблюдать участников рынка.

В 2023 году вопрос решался с детским направлением, в 2024 году парламентарии планируют обсудить квесты для взрослых. В заключение Лантратова поблагодарила Росстандарт за оперативность.

В ранее принятом новом ГОСТе акцент был сделан на соблюдении правил безопасности. В частности, согласно ему, аниматоры должны будут предоставлять справки о том, что не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также должны иметь профильное образование или законченные курсы переподготовки.

