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20 февраля, 10:48 (обновлено 20.02.2024 11:10)

Происшествия

Пожар вспыхнул на складе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на строительном складе в ТиНАО, площадь возгорания составляет 540 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Согласно их данным, огонь вспыхнул на Калужском шоссе.

Ранее стало известно о пожаре на севере Москвы в 1-м Балтийском переулке, доме 6/21, корпусе 1. Возгорание произошло на шестом этаже и чердаке, его локализовали на площади 200 квадратных метров.

Спустя время спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а позже – полностью потушить огонь. Информация о пострадавших не поступала.

До этого сообщалось о возгорании в микрорайоне Северное Чертаново, жертвой которого стал мужчина. Причину пожара установят после экспертизы, прокуратура и СК организовали проверки.

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