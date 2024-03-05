Второй этап благоустройства стартовал возле вокзала Зеленоград-Крюково на МЦД-3

В Москве начался второй этап благоустройства возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково третьего центрального диаметра. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, главная цель работ – улучшить транспортную и пешеходную доступности станции.

Ожидается, что строители обновят асфальт на тротуарах и проезжей части, выложат плиткой привокзальную площадь и прилегающие территории, а также установят современные фонари, уличные торшеры, три новых остановочных павильона и организуют велопарковки. Кроме того, разобьют почти две тысячи квадратных метров газона.

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