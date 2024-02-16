Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни более 30 миллионов человек, проживающих в областях, где она пройдет. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что Владимир Путин на совещании в Верхней Пышме поручил реализовать проект ВСМ-1 Санкт-Петербург – Москва. Поставленные президентом по данному проекту задачи позволят создать в стране самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, увеличат технологический суверенитет РФ.

Кроме того, они повлияют на возможности жителей быстрее передвигаться как между двумя столицами, так и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, добавил градоначальник.

Отмечается, что появятся десятки тысяч новых рабочих мест, лучшие инженерные и строительные ресурсы страны задействуют на строительстве поездов и инфраструктуры.

Собянин подчеркнул, что столичное правительство будет выполнять все поручения лидера государства по реализации проекта и обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, запланированными на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Зеленоград-Крюково, Рижская и Петровско-Разумовская, заключил он.

Накануне Путин заявил, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, и Россия готова к реализации подобных проектов.

Собянин отмечал, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами РФ будет принимать участие в финансировании проекта. В частности, вокзал в Зеленограде станет больше, будут дополнительно расширены пути и эстакады до него.

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург