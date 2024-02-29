Более 175 тысяч поездок совершили пассажиры сервиса "По пути" зимой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажиры сервиса "По пути" за три месяца зимы совершили более 175 тысяч поездок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Автобусы сервиса позволяют пассажирам добираться до пяти станций метро и МЦД в ТиНАО, инновационного центра "Сколково", а также других важных объектов.

"За 3 месяца пассажиры пользовались сервисом на 20% чаще, чем прошлой зимой", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Воспользоваться услугами сервиса можно в приложении "Московский транспорт".

Ранее стало известно, что самыми популярными остановками сервиса "По пути" в 2023 году стали станции метро "Прокшино", "Бунинская аллея", МЦД "Щербинка", ЖК "Южное Бунино" и "Цветочные Поляны". Ежедневно транспортом пользуются более 2,5 тысячи человек.



Количество поездок в сервисе "По пути" выросло на треть