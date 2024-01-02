Более 700 тысяч поездок совершили пользователи сервиса "По пути" в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В 2023 году пользователи сервиса перевозок по требованию "По пути" совершили свыше 700 тысяч поездок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Комфортные автобусы сервиса "По пути" доставляют пассажиров в ТиНАО и ИЦ "Сколково" до станций метро, МЦД и важных социальных объектов. Сервис становится все популярнее: в 2023 году им воспользовались 700 тысяч раз", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Порядка 50 автобусов работают для пассажиров, живущих в ТиНАО. Они курсируют ежедневно с 05:30 до 23:00 и подвозят москвичей до станций метро "Прокшино", "Бунинская аллея", Силикатная и Щербинка МЦД, а также до соцобъектов.

Еще 10 автобусов ходят по будням с 07:00 до 21:00 по территории "Сколково" и до станции "Сколково" МЦД.

Воспользоваться сервисом можно через приложение "Московский транспорт". Для этого необходимо указать начальную и конечную точки маршрута, после чего сервис укажет остановку, на которую прибудет транспорт. Оплатить поездку нужно заранее в приложении.

Осень 2023 года сервисом воспользовались более 200 тысяч раз. Его популярность выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сервис работает по принципу такси, однако его стоимость намного дешевле – 61 рубль.



Количество поездок в сервисе "По пути" выросло на треть