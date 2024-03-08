Стас Михайлов выступил на станции метро "Курская" в честь 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Стас Михайлов"

Российский певец Стас Михайлов выступил на станции метро "Курская" в честь Международного женского дня. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"На станции метро "Курская" выступает Стас Михайлов", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что цветочные композиции украсили к Международному женскому дню потолочный свод на станции метро "Трубная" и аванзал на "Курской". Потолок оформили более 500 бутонов красных роз. Специальную цветочную фотозону разместили в аванзале на "Курской".

Также Дептранс подготовил цветущие фотозоны и красочную инсталляцию в честь предстоящего праздника. Объекты можно найти на первом этаже в зданиях Северного и Южного речных вокзалов, а также на главной площади справа от входа на Северный речной вокзал.