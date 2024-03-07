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Новости

07 марта, 16:30

Общество

Сотрудницы Мособлэнерго рассказали о своих профессиях в сфере энергетики

Сотрудницы Мособлэнерго рассказали о своих профессиях в сфере энергетики

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В современном мире практически не осталось сфер, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Женщины чаще стали выбирать профессии, которые изначально считались мужскими. Так, в 10 филиалах компании Мособлэнерго работают более двух тысяч женщин.

Электромонтер по надзору за трассами линий электропередачи и мастер службы воздушных линий электропередачи рассказали об особенностях своих профессий и рабочих буднях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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