Сотрудницы Мособлэнерго рассказали о своих профессиях в сфере энергетики

В современном мире практически не осталось сфер, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Женщины чаще стали выбирать профессии, которые изначально считались мужскими. Так, в 10 филиалах компании Мособлэнерго работают более двух тысяч женщин.

Электромонтер по надзору за трассами линий электропередачи и мастер службы воздушных линий электропередачи рассказали об особенностях своих профессий и рабочих буднях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.