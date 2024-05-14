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14 мая, 17:00

Культура

"Звезды советского экрана": Сергей Шакуров

"Звезды советского экрана": Сергей Шакуров

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В июне 1976 года в журнале "Советский экран" своими впечатлениями от работы с актером Сергеем Шакуровым поделились режиссеры. Никита Михалков рассуждал: "Может быть, в этом и есть его уникальность. В каждой роли он, несмотря ни на что, умел оставаться собой".

За что Шакуров был обижен на Олега Даля и Владислава Дворжецкого? Каким образом он изменил финал фильма "Любимая женщина механика Гаврилова"? И почему отказался от съемок в "Зимней вишне"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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