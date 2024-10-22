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22 октября, 18:00

Культура

Актриса Екатерина Волкова рассказала о наставничестве кинорежиссера Сергея Соловьева

Актриса Екатерина Волкова рассказала о наставничестве кинорежиссера Сергея Соловьева

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Как рассказала актриса Екатерина Волкова, кинорежиссер Сергей Соловьев привел ее в мир кино. Одной из их первых совместных работ стала картина "О любви" по новеллам Антона Чехова.

Волкова отметила, что Соловьев был человеком "невероятно добрым", а также научил ее смеяться над собой.

Большое интервью с актрисой Екатериной Волковой выйдет во вторник, 22 октября, в эфире телеканала "Москва 24".

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