Актриса Екатерина Волкова рассказала о наставничестве кинорежиссера Сергея Соловьева

Как рассказала актриса Екатерина Волкова, кинорежиссер Сергей Соловьев привел ее в мир кино. Одной из их первых совместных работ стала картина "О любви" по новеллам Антона Чехова.

Волкова отметила, что Соловьев был человеком "невероятно добрым", а также научил ее смеяться над собой.

Большое интервью с актрисой Екатериной Волковой выйдет во вторник, 22 октября, в эфире телеканала "Москва 24".