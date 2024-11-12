"Звезды советского экрана": лучшие фильмы по сценариям Геннадия Шпаликова

"Разве можно быть такими нахально молодыми?" – такие слова произнес известный драматург Владимир Валуцкий, разглядывая старое черно-белое фото, на котором запечатлен он и его друг, Геннадий Шпаликов, тоже сценарист. В январе 1989 года на развороте журнала "Советский экран" напечатают эту фотографию и статью с его воспоминаниями о Шпаликове.

Почему после фильма "Застава Ильича" Марлен Хуциев перестал разговаривать со Шпаликовым? Как Георгий Данелия заставил работать недисциплинированного сценариста? По какой причине сцену с полотером из комедии "Я шагаю по Москве" записали на коробке из-под торта? Каким образом Шпаликов предсказал свою судьбу? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".