"Сити": где в Москве подают том ям

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают самый вкусный том ям.

Третье место занял ресторан ZODIAC. Там готовят суп по московскому рецепту с добавлением кокосового молока на бульоне из морепродуктов. Второе место досталось заведению SAPIENS. Местные повара кладут в том ям грибы шиитаке. На вершине рейтинга – классический том ям с добавлением курицы в ресторане Black Thai.

Подробнее – в программе "Сити".