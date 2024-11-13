13 ноября, 13:45Общество
"Сити": где в Москве подают том ям
Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают самый вкусный том ям.
Третье место занял ресторан ZODIAC. Там готовят суп по московскому рецепту с добавлением кокосового молока на бульоне из морепродуктов. Второе место досталось заведению SAPIENS. Местные повара кладут в том ям грибы шиитаке. На вершине рейтинга – классический том ям с добавлением курицы в ресторане Black Thai.
Подробнее – в программе "Сити".