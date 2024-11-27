Около 50 парков украсят в Москве к 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 50 парков, подведомственных столичному департаменту культуры, будут украшены в Москве к 1 декабря, рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

К сегодняшнему дню специалисты уже использовали для оформления почти 27 тысяч метров еловой гирлянды и свыше трех тысяч метров светодиодной. Кроме того, чтобы горожане и гости столицы смогли сделать красивые праздничные фотографии, в парках будут установлены фотозоны в виде арт-объектов новогодних подарков.

Так, одна из самых популярных конструкций – традиционный шар "Золотой ромб" – появится в Таганском и Измайловском парках, парках Олимпийской деревни, "Ходынское поле" и "Северное Тушино", а также усадьбе Алтуфьево и музее-заповеднике "Царицыно".

В последнем и в парке "Кузьминки" также поставят "Ворота времени", которые будут показывать москвичам традиционные пять минут. Еще в парках "Северное Тушино", "Фили", 50-летия Октября, Лианозовском, Перовском, Гончаровском, "Митине", а также сквере по Олонецкому проезду и "Царицыне" можно будет увидеть инсталляции "Коньки", длина которых составит четыре метра.

Помимо этого, как подчеркнули в пресс-службе, инсталляции "Звездное небо" помогут сделать зимние праздники особенно волшебными. Объекты появятся парках 50-летия Октября, "Красная Пресня", "Кузьминки" и саду "Эрмитаж". Сами инсталляции представляют собой световые композиции, иллюзорно опускающиеся к земле.

При этом всю столицу к новогодним и рождественским праздникам украсят более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника – около тысячи новогодних елей, украшенных разноцветными шарами и гирляндами.

Кроме того, техническое переоснащение получили две арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост. В Парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар, а пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями и цифрами "2025".