Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 15:08

Город

Зеленый цвет и гирлянды стали трендом новогоднего оформления бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бизнес активно готовится к новогодним праздникам в Москве, украшая свои помещения и наружную территорию. Декораторы предпочитают зеленый цвет и гирлянды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

В ведомстве рассказали, что в текущем сезоне самым популярным цветом оказался зеленый. Деревья могут быть искусственными или натуральными. Специалисты выбирают различные виды хвойных деревьев, в том числе нобилис и туи.

По словам гендиректора одного из итальянских ресторанов на Мясницкой улице, внутри заведения установили живые ели и украсили их гирляндами теплого цвета. Входную группу и арку оформили елочными ветками, золотыми элементами и игрушками.

Кроме того, лапник стал основным натуральным декором, создавая новогоднее настроение. В ресторане на Комсомольском проспекте объединили натуральные и искусственные елки. Искусственные деревья чаще можно встретить в труднодоступных местах, поскольку они не боятся снега и ветра.

Для внутренних помещений рестораторы выбирают живые деревья с игрушками. В таком случае они отдают свое предпочтение красному и золотому цветам.

"Входную группу мы украсили массивной еловой аркой с теплыми белыми световыми гирляндами и традиционным рождественским новогодним убранством – шариками красного и золотого цвета", – отметила старший менеджер ресторана японской кухни на Новом Арбате.

Она добавила, в заведении установили светящиеся деревья сакуры, которые являются японским стилем и яркими световыми конструкциями.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о праздничном оформлении Москвы. Собственникам нежилых зданий и объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов и выходящих на дорожную часть улицы, рекомендовано обеспечить праздничное оформление. Можно применять элементы декора, которые соответствуют времени года. Также должны учитываться особенности праздников.

Новогоднюю елку установили на Кудринской площади

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика