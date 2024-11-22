Зеленый цвет и гирлянды стали трендом новогоднего оформления бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бизнес активно готовится к новогодним праздникам в Москве, украшая свои помещения и наружную территорию. Декораторы предпочитают зеленый цвет и гирлянды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

В ведомстве рассказали, что в текущем сезоне самым популярным цветом оказался зеленый. Деревья могут быть искусственными или натуральными. Специалисты выбирают различные виды хвойных деревьев, в том числе нобилис и туи.

По словам гендиректора одного из итальянских ресторанов на Мясницкой улице, внутри заведения установили живые ели и украсили их гирляндами теплого цвета. Входную группу и арку оформили елочными ветками, золотыми элементами и игрушками.

Кроме того, лапник стал основным натуральным декором, создавая новогоднее настроение. В ресторане на Комсомольском проспекте объединили натуральные и искусственные елки. Искусственные деревья чаще можно встретить в труднодоступных местах, поскольку они не боятся снега и ветра.

Для внутренних помещений рестораторы выбирают живые деревья с игрушками. В таком случае они отдают свое предпочтение красному и золотому цветам.

"Входную группу мы украсили массивной еловой аркой с теплыми белыми световыми гирляндами и традиционным рождественским новогодним убранством – шариками красного и золотого цвета", – отметила старший менеджер ресторана японской кухни на Новом Арбате.

Она добавила, в заведении установили светящиеся деревья сакуры, которые являются японским стилем и яркими световыми конструкциями.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о праздничном оформлении Москвы. Собственникам нежилых зданий и объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов и выходящих на дорожную часть улицы, рекомендовано обеспечить праздничное оформление. Можно применять элементы декора, которые соответствуют времени года. Также должны учитываться особенности праздников.

