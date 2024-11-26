"Город без окраин": Нижегородский район

Нижегородский район расположился на востоке столицы. Галина Никулина живет в нем с тех пор, когда там были бараки и деревенские дома. Москвичам были знакомы эти места еще с XIX века. Так, с Нижегородского вокзала Лев Толстой отправил героиню своего романа "Анна Каренина" в последнюю роковую поездку.

Когда началась вторая жизнь вокзала? Кто основал Рогожскую слободу? Почему Галина предпочитает заниматься рукоделием не дома, а в досуговом центре?

Об этом – в программе "Город без окраин".