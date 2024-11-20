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20 ноября, 07:50

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"Город без окраин": Нагатино-Садовники

"Город без окраин": Нагатино-Садовники

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Валентине Каминой знаком каждый двор и дом в районе Нагатино-Садовники – она здесь родилась, выросла и работу тоже нашла здесь. Женщина уже вышла на пенсию, но скучать ей не приходится.

Например, она ни разу не пользовалась новым речным транспортом и в этом выпуске решила это исправить. К причалу, который недавно появился в районе, героиня отправилась пешком. Она любит гулять по родным местам, вспоминая как они выглядели в годы ее детства и молодости.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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