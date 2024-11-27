Первый городской кардиоонкологический центр открылся в Москве

В Москве в пилотном режиме открылся первый городской кардиоонкологический центр, созданный на базе городской клинической больницы имени Юдина. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В центре применяется новый персонализированный подход к лечению пациентов с онкологическими заболеваниями. При проведении противоопухолевой терапии учитываются имеющиеся заболевания̆ и риски их развития. Тактику лечения обсуждают совместно онкологи и кардиологи.

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