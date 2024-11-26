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26 ноября, 15:45

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Несколько участков реорганизуют по программе КРТ на юго-востоке Москвы

Несколько участков реорганизуют по программе КРТ на юго-востоке Москвы

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Несколько участков преобразят по программе комплексного развития территорий в восьми районах на юго-востоке Москвы. Общая площадь обновленных территорий составит 217 гектаров. На них построят необходимую инфраструктуру, новые дороги, технопарки, бизнес-центры, образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также современные производства и другие объекты.

Вдобавок к этому, данный проект КРТ позволит трудоустроить более чем 50,5 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствовидеоАлина Гилева
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