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27 ноября, 10:15

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Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Сергей Собянин рассказал о том, какие территории привели в порядок в ТиНАО

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В Троицком и Новомосковском округах приступили к проектированию новой эстакады, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Эстакада появится на пересечении дорог М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна и Марьино – Саларьево. Как сообщил мэр, она снизит загруженность трасс в месте пересечения и сократит время в пути для водителей.

Кроме того, возле эстакады благоустроят территорию, оборудуют тротуары, освещение и ливневки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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