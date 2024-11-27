Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском округах приступили к проектированию новой эстакады, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Эстакада появится на пересечении дорог М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна и Марьино – Саларьево. Как сообщил мэр, она снизит загруженность трасс в месте пересечения и сократит время в пути для водителей.

Кроме того, возле эстакады благоустроят территорию, оборудуют тротуары, освещение и ливневки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.