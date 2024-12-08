Собянин рассказал об установке подсветки на 30 зданиях в Москве

В Москве завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки на 30 зданиях. В их число входят Театр кукол имени Образцова, Музей-квартира Кржижановского, несколько храмов и четыре обновленные школы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сейчас в Москве реализуется масштабная программа внедрения контрастного освещения пешеходных переходов. Только в этом году уже установлено порядка 3,5 тысяч опор такого типа.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

