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08 декабря, 17:15

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Собянин рассказал об установке подсветки на 30 зданиях в Москве

Собянин рассказал об установке подсветки на 30 зданиях в Москве

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В Москве завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки на 30 зданиях. В их число входят Театр кукол имени Образцова, Музей-квартира Кржижановского, несколько храмов и четыре обновленные школы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сейчас в Москве реализуется масштабная программа внедрения контрастного освещения пешеходных переходов. Только в этом году уже установлено порядка 3,5 тысяч опор такого типа.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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