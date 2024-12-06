"Мой район. Новости": новый центр женского здоровья открыли в Хорошёво-Мнёвниках

Еще один центр женского здоровья открыли в столице. Он разместился на базе больницы № 67 имени Ворохобова. В нем пациентки могут получить все виды помощи. Прием ведут более сотни врачей, в том числе акушеры-гинекологи, психологи, эндокринологи и терапевты.

Особое внимание уделяется тем, кто планирует стать мамами. Они могут бесплатно сдать анализ на уровень гормонов, а также подготовиться к появлению ребенка в школе будущих родителей, которая работает в центре.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".