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06 декабря, 07:55

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"Мой район. Новости": новый центр женского здоровья открыли в Хорошёво-Мнёвниках

"Мой район. Новости": новый центр женского здоровья открыли в Хорошёво-Мнёвниках

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Еще один центр женского здоровья открыли в столице. Он разместился на базе больницы № 67 имени Ворохобова. В нем пациентки могут получить все виды помощи. Прием ведут более сотни врачей, в том числе акушеры-гинекологи, психологи, эндокринологи и терапевты.

Особое внимание уделяется тем, кто планирует стать мамами. Они могут бесплатно сдать анализ на уровень гормонов, а также подготовиться к появлению ребенка в школе будущих родителей, которая работает в центре.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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