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Новости

Новости

03 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Новости часа: москвичи получат 1 млн "квадратов" жилья по программе реновации

Новости часа: программу реновации полностью завершили в районе Раменки

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

Собянин: туристический поток в Москву за январь – сентябрь вырос на 8%

Собянин рассказал, какие социальные объекты строят в ЗАО по программе реновации

Новости часа: 1 200 единиц оборудования используют в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица приняла почти 20 миллионов туристов в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре новых проезда сделают на пересечении Староволынской и Минской улиц, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в некоторых районах Подмосковья 4 декабря.

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