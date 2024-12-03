Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица приняла почти 20 миллионов туристов в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре новых проезда сделают на пересечении Староволынской и Минской улиц, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в некоторых районах Подмосковья 4 декабря.