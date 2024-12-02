"Техно": в Москве выпустили единственный в мире препарат против серьезных заболеваний

В Москве выпустили единственный в мире препарат, способный победить серьезные заболевания. Разработчиком выступила компания, являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", – Biocad.

Она создает полностью отечественные субстанции онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний. Предприятие выпускает оригинальные препараты и аналоги зарубежных жизненно важных лекарств, гарантируя их доступность без рисков перебоев в поставках. Подробнее – в программе "Техно".