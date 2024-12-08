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08 декабря, 09:15

Транспорт

Коридор ускоренного движения для автобусов появится на северо-востоке Москвы

Коридор ускоренного движения для автобусов появится на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы строят первый коридор ускоренного движения для автобусов и электробусов. Там делают обособленную выделенную полосу в крайнем левом ряду.

Скоростной наземный транспорт свяжет станции метро и МЦД. Пассажиры смогут быстрее добираться до станций метро и железнодорожных платформ, а для автомобилистов станут удобнее повороты во дворы и появится больше парковочных мест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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