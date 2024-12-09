Продолжается подготовка к строительству станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Активные работы продолжаются на станции метро "ЗИЛ" будущей Бирюлевской линии метро, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящий момент рабочие выносят инженерные сети из зоны строительства и готовят территорию к основному этапу проекта. В месте примыкания "ЗИЛ" к одноименной станции Троицкой линии началось обустройство ограждения котлована.

"ЗИЛ" будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам", – объяснил Ефимов.

Остановочный пункт Бирюлевской линии метрополитена будет находиться на перекрестке проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских. Обе одноименные станции двух линий станут конечными, образуя единый городской вокзал вместе с платформой МЦК.

"Для удобства пассажиров при пересадке станции метро будут иметь общий вестибюль, который расположится недалеко от входа в парк "Тюфелева роща", в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого", – указал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василий Десятков.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что основные работы на линии метро будут завершены к 2030 году. До этого в ходе осмотра "ЗИЛ" Троицкой линии он уточнял, что в состав городского вокзала также войдут остановки наземного общественного транспорта, что позволит создать здесь комфортные пересадки для пассажиров различных видов транспорта.

