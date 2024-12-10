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10 декабря, 17:45

Город

Мост через Нагатинский Затон сократит москвичам путь до метро

Мост через Нагатинский Затон сократит москвичам путь до метро

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Москвичи сами выбрали проект моста, который совсем скоро откроют в Нагатинском Затоне. Он должен соединить жилые кварталы со станциями метро и торговыми центрами.

Новый мост сократит путь до станции метро "Нагатинский Затон" жителям домов на другом берегу. Сейчас для того, чтобы дойти до метро, к примеру, с Корабельной улицы, нужно 15 минут, потому что нужно обогнуть затон. С открытием переправы пройти можно будет по прямой всего за 5 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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