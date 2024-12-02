Москва 24 узнала, подготовили ли горожане подарки к Новому году

До Нового года остался месяц, в связи с чем телеканал Москва 24 запустил в своих социальных сетях опрос, чтобы узнать, начали ли горожане готовить подарки.

Так, 20% респондентов ответили положительно, а 80% заявили, что еще слишком рано. В свою очередь, прошедшие опрос на улицах города москвичи рассказали, что они планируют подарить своим близким. Так, один из жителей столицы раскрыл, что уже купил своей жене MacBook. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.