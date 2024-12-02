Юрист Хаминский рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Граждане РФ, которые не уплатили в срок налоги на недвижимость и автомобили, начнут получат пени за просроченный платеж с 3 декабря. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика", – цитирует его РИА Новости.

При этом 1-е число, воскресенье, вошло в срок уплаты. Предельный срок уплаты имущественного налога наступает значительно позже, чем заканчивается отчетный год, из-за чего россияне могут забыть о своих обязанностях, подчеркнул юрист.

Сначала должнику направят требование уплатить налог. Если перевода в указанный срок не поступит, то далее ФНС отправит заявление в суд, чтобы взыскать неуплаченную сумму. В подавляющем большинстве случаев судебные органы выносят решение в пользу налоговиков.

Затем с гражданином будут общаться судебные приставы, которые могут запретить ему выезд за границу, арестовать счета в банке и наложить запрет на имущество. Ему же придется платить пени в размере 1/300 от суммы долга, умноженной на ключевую ставку Центробанка и сбор в 7% от суммы, заключил Хаминский.

В этом году в налоговых документах появилась новая графа о налоге с доходов по вкладам в банках, напоминали ранее в УФНС РФ по Москве. Заплатить налоги придется с тех процентов, которые превышают 150 тысяч рублей. При этом некоторые категории граждан вовсе могут не платить налоговые счета. Чаще всего это пенсионеры.

