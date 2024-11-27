Депутат Гаврилов: имущественные налоги детей должны быть уплачены родителями до 2 декабря

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Родители должны уплатить имущественные налоги своих детей до 2 декабря. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

"Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние. Например, если на ребенка оформлен автомобиль, то необходимо также оплатить транспортный налог. Важно понимать, что обязанность по уплате налогов за детей полностью ложится на родителей как на их законных представителей", – подчеркнул парламентарий.

Гаврилов отметил, что если налоги не будут оплачены 2 декабря, уже со следующего дня будут начисляться пени за каждый день просрочки. Он добавил, что имущественный налог начисляется на квартиры, дома, земельные участки, а также доли в общем имуществе. Так, например, если ребенок владеет долей в доме, который был куплен с использованием материнского капитала, то она тоже облагается налогом.

При этом некоторые категории несовершеннолетних могут воспользоваться определенными льготами. Например, дети с инвалидностью освобождаются от уплаты имущественного налога за один выбранный объект.

"Если ребенок получает доход, например от продажи имущества, то он также облагается налогом. Это касается случаев, когда имущество находилось в собственности менее трех лет, если оно было получено в дар, приватизировано или передано по договору ренты, либо менее пяти лет в случае других видов сделок", – рассказал депутат.

Он отметил, что в подобных случаях родителям необходимо подать декларацию и уплатить НДФЛ до 30 апреля следующего года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении минимального срока владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ. Авторы инициативы указали, что в настоящее время не взимается налог с доходов от продажи недвижимости, если она находится в собственности налогоплательщика в течение пяти лет и более.

Если недвижимость была получена в наследство или подарена, то ее можно продать без налоговых последствий для бюджета через три года после получения права собственности.

