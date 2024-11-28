В УФНС напомнили москвичам о необходимости уплаты налогов до 2 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россиянам нужно уплатить транспортный, земельный и имущественный налоги, а также налоги на вклады и высокий доход, заявили в УФНС России по Москве.

Сделать это нужно до 2 декабря при помощи одного из трех способов – заказными письмами на бумаге по почте, в электронном кабинете на сайте ФНС, через портал "Госуслуги".

По словам замначальника отдела налогообложения имущества физических лиц столичного УФНС Людмилы Плотников, сейчас в столице сформировано и отправлено около 5,5 миллиона налоговых уведомлений, из которых 4 миллиона – в электронной форме.

"Мы сейчас начисляем налог за прошлый, а не нынешний год. Если в течение 2023 года гражданин продал, например, машину или квартиру, то мы начислим налог за то количество месяцев, которое этот объект был в собственности", – передает сайт "Комсомольская правда" ее слова.

При этом все налоги гражданина прописаны и просуммированы в одной квитанции, что позволяет заплатить единым платежом за все сразу. Если человек не уплатит до 2 декабря, то с 3 декабря ему будут начисляться пени за каждый день просрочки в виде 1/300 от ключевой ставки.

Налогоплательщиками могут являться и дети вне зависимости от возраста, если на ребенка зарегистрировано право собственности, включая квартиры и земельные участки. Уведомление придел либо в личный кабинет несовершеннолетнего, либо по почте.

Кроме того, в налоговых документах в этом году появилась новая графа о налоге с доходов по вкладам в банках, напомнила заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова. Но заплатить придется лишь с тех процентов, которые превышают 150 тысяч рублей.

"Мы уменьшаем сумму процентов, полученных налогоплательщиком, на 150 тысяч и далее умножаем на 13%, рассчитываем сумму налога. Если, соответственно, сумма превысила, то мы рассчитываем, и вы увидите это в налоговом уведомлении, который вот отдельный раздел в налоговом уведомлении", – рассказала она Москве 24.

При этом некоторые категории граждан вовсе могут не платить налог – большая часть льгот являются беззаявительными. Круглова указала, что самой многочисленной группой в столице среди таких льготников являются пенсионеры.

"Если в собственности нашего пенсионера находится, допустим, одна квартира, налоговое уведомление просто не составляется, потому что льгота предоставляется на одну квартиру", – сказала она.

Но если у человека в собственности два таких объекта, то налогоплательщик получит налоговое уведомление суммой налога, но в меньшую сторону, так как льготным станет тот объект, который предусматривает наибольшую сумму.

Ранее в Госдуме напомнили, что некоторое несовершеннолетние, которые обязаны платить налоги, могут освобождаться от уплаты за имущество. В их число входят дети с инвалидностью, которые не платят за один из своих объектов. При этом обязанность по уплате налогов за детей полностью ложится на родителей как на их законных представителей.

