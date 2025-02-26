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26 февраля, 07:45

Спорт

СМИ: МОК призвал допустить россиян до отбора на зимние Игры-2026

СМИ: МОК призвал допустить россиян до отбора на зимние Игры-2026

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Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта допустить участников из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиям для участия в Олимпиаде-2026. Об этом сообщают СМИ со ссылками на свои источники. В МОК эту информацию пока не комментируют.

Российские бодибилдеры получили право выступать под национальным флагом на чемпионате Европы, который пройдет в испанском городе Санта-Сусанна с 30 апреля по 5 мая. Ранее россиян допускали на соревнования только в нейтральном статусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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