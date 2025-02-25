Сразу два ДТП произошли на Ярославском шоссе

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Зрители прислали кадры с Ярославского шоссе. Там произошли сразу две аварии. В первой столкнулись легковушки, а во второй – грузовик с легковушкой.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.