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25 февраля, 15:30

Происшествия

Сразу два ДТП произошли на Ярославском шоссе

Сразу два ДТП произошли на Ярославском шоссе

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На ЦКАД в Подмосковье загорелась фура

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали кадры с Ярославского шоссе. Там произошли сразу две аварии. В первой столкнулись легковушки, а во второй – грузовик с легковушкой.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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