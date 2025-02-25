Консульство РФ во Франции уведомлено о задержании подозреваемых в нападении на ведомство

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Прокуратура Марселя уведомила российское генконсульство о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство РФ. Об этом заявил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

Дипломат уточнил, что сообщение из префектуры полиции он получил поздно вечером 24 февраля.

"Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города, потому что полиция ожидала их появления там, и действительно они там появились, и их арестовали", – сказал Оранский в беседе с РИА Новости.

Также он добавил, что на данный момент неизвестна гражданская принадлежность этих лиц, но правоохранители пытаются это выяснить в рамках расследования уголовного дела.

"Я думаю, что тут серьезное дело и будет наказание соответствующее", – указал политик.

При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, какие обвинения предъявят задержанным, так как местные полицейские не разглашают информацию.

Вместе с тем Оранский рассказал, что камера, установленная на здании российского консульства, зафиксировала лицо одного из нападавших, когда он снял маску. По его словам, им оказался тот злоумышленник, который забросил взрывчатое вещество. Маску он снял, уже когда уходил с места преступления, подчеркнул дипломат.

"Было четко видно его лицо. Мы передали полиции все эти видеоматериалы. Таким образом, (его личность. – Прим. ред.) реально было установить", – сказал Оранский.

Тем не менее после произошедшего французские власти не реагируют на просьбы РФ усилить безопасность российских загранучреждений, отметил он.

"Этот вопрос стоит уже очень давно, очень давно Россия просит усилить меры безопасности российских загранучреждений во Франции, потому что, кроме посольства, стационарного поста больше нет нигде", – указал дипломат, добавив, что вопрос неоднократно поднимался на переговорах с французами.

На фоне этого Оранский выразил надежду, что нападение на диппредставительство РФ повлияет на ситуацию и у консульства появится стационарный пост охраны.

Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные лица оставили в саду консульства несколько сосудов с зажигательной смесью, также рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, инцидент имеет признаки теракта. Нападение на генконсульство также осудил МИД Франции.