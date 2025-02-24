Научно-исследовательское судно затонуло в Новороссийске

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Научно-исследовательское судно "Ашамба", которое принадлежит Институту океанологии имени Ширшова, затонуло в Новороссийске в прошедшие выходные, 22 и 23 февраля. Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на информацию морского порта Новороссийска.

"Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается. Собственник судна в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). А также ведет подготовительную работу для последующего подъема судна", – рассказали в оперштабе.

По предварительным данным, причиной ЧП стали обледенение и потеря остойчивости судна.

Между тем в федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали ТАСС, что ЧП не препятствует судоходству, а экипажу удалось покинуть борт к моменту затопления судна.

Ранее пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.