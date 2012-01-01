Врач Ирина Скляник назвала показатели здоровья, за которыми нужно строго следить

Следить за показателями здоровья важно с молодости, чтобы избежать развития опасных заболеваний. Какие анализы необходимо сдавать, рассказала терапевт, гастроэнтеролог и врач высшей категории Ирина Скляник в программе "Доктор 24".

Давление и сахар в крови

Первый важный показатель здоровья в любом возрасте – артериальное давление. Его регулярное повышение может привести к гипертонии, что повышает риск развития инфаркта и инсульта. Поэтому крайне важно следить за этим параметром, рассказала Ирина Скляник.

Еще один важный показатель – уровень глюкозы в крови. Причем повышение сахара может долго оставаться незамеченным, отметила врач.





Ирина Скляник врач-терапевт, гастроэнтеролог, врач высшей категории Сахар поступает в кровь с пищей, на что поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Гормон помогает глюкозе попасть в клетки, поэтому в норме ее количество снижается. Однако, если уровень сахара остается высоким, клетки перестают реагировать на инсулин. Это приводит к инсулинорезистентности.

Состояние вызывает сахарный диабет второго типа – это серьезное заболевание поражает почки, вызывает ретинопатию (изменение сосудов сетчатки глаза) и сердечные проблемы. Поэтому здоровому человеку необходимо проверять уровень глюкозы раз в год, добавила врач.

Холестерин и ферменты

Важно следить и за холестерином. В норме он участвует в синтезе витамина D и желчных кислот, защищает клетки от повреждения, улучшает пищеварение и снижает риск развития болезни Альцгеймера, отметила врач.





Ирина Скляник врач-терапевт, гастроэнтеролог, врач высшей категории Однако высокий уровень "плохого" холестерина (липопротеидов низкой плотности и триглицеридов) приводит к образованию бляшек. Если они формируются в коронарных и мозговых сосудах, это большой риск развития инфаркта и инсульта.

Специалист рекомендует проверять количество холестерина в крови раз в год.

Важно следить и за количеством ферментов печени – АЛТ и АСТ. Они отражают реакцию органа на пищу, напитки и лекарства. Патологии пищеварительной железы часто протекают незаметно и безболезненно, поэтому необходимо сдавать анализы на ферменты раз в год, заключила Скляник.