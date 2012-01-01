Врач Ирина Скляник назвала показатели здоровья, за которыми нужно строго следить

Следить за показателями здоровья важно с молодости, чтобы избежать развития опасных заболеваний. Какие анализы необходимо сдавать, рассказала терапевт, гастроэнтеролог и врач высшей категории Ирина Скляник в программе "Доктор 24".
Давление и сахар в крови
Первый важный показатель здоровья в любом возрасте – артериальное давление. Его регулярное повышение может привести к гипертонии, что повышает риск развития инфаркта и инсульта. Поэтому крайне важно следить за этим параметром, рассказала Ирина Скляник.
Еще один важный показатель – уровень глюкозы в крови. Причем повышение сахара может долго оставаться незамеченным, отметила врач.
Состояние вызывает сахарный диабет второго типа – это серьезное заболевание поражает почки, вызывает ретинопатию (изменение сосудов сетчатки глаза) и сердечные проблемы. Поэтому здоровому человеку необходимо проверять уровень глюкозы раз в год, добавила врач.
Холестерин и ферменты
Важно следить и за холестерином. В норме он участвует в синтезе витамина D и желчных кислот, защищает клетки от повреждения, улучшает пищеварение и снижает риск развития болезни Альцгеймера, отметила врач.
Специалист рекомендует проверять количество холестерина в крови раз в год.
Важно следить и за количеством ферментов печени – АЛТ и АСТ. Они отражают реакцию органа на пищу, напитки и лекарства. Патологии пищеварительной железы часто протекают незаметно и безболезненно, поэтому необходимо сдавать анализы на ферменты раз в год, заключила Скляник.