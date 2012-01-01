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14 февраля, 16:51

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Врач Кострикова предупредила о негативных последствиях приема витаминов

"Лекарство" от всех бед? Почему нужно сдавать анализы перед приемом витаминов

Прием дополнительных витаминов не всегда хорошо отражается на здоровье. Подробнее об этом рассказала врач акушер-гинеколог Антонина Кострикова в программе "Доктор 24".

Образ жизни

Фото: 123RF/soleg

Существует утверждение, что курящие люди должны принимать витамины дополнительно. Однако употреблять любые добавки нужно только после сдачи анализов, рассказала Антонина Кострикова.

"Курение на протяжении долгих лет приводит к тому, что в организме разрушается большее количество витаминов С и Е. При этом нельзя утверждать, что обязательно развивается дефицит этих веществ. Ни один врач не даст такого заключения без анализа", – подчеркнула она.

Зимний сезон

Фото: 123RF/monticello

В период холодов многие самостоятельно принимают витамины С и D – якобы это защищает от вирусов. Однако дополнительные элементы не нужны при сбалансированном питании, поэтому в рацион необходимо добавлять мясо, рыбу, овощи и фрукты.

Если говорить о витамине D, то наша страна находится ниже 35-й параллели, и здесь часто наблюдается дефицит элемента. Поэтому я бы рекомендовала жителям раз в год проверять его уровень в организме.
Антонина Кострикова
врач акушер-гинеколог

Также многие уверены, что в зимний сезон овощи и фрукты почти не содержат полезных веществ, и по этой причине принимают мультивитамины. Однако в этот период важно лишь более тщательно выбирать качественные и спелые продукты и хорошо их мыть, утверждает врач.

Что касается добавок для волос, кожи и ногтей, то они могут содержать либо недостаточное, либо избыточное количество витаминов для конкретного человека. В таком случае можно получить эффект плацебо или, наоборот, аллергию, заключила Кострикова.

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