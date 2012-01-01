Врач Кострикова предупредила о негативных последствиях приема витаминов

Прием дополнительных витаминов не всегда хорошо отражается на здоровье. Подробнее об этом рассказала врач акушер-гинеколог Антонина Кострикова в программе "Доктор 24".

Образ жизни

Существует утверждение, что курящие люди должны принимать витамины дополнительно. Однако употреблять любые добавки нужно только после сдачи анализов, рассказала Антонина Кострикова.

"Курение на протяжении долгих лет приводит к тому, что в организме разрушается большее количество витаминов С и Е. При этом нельзя утверждать, что обязательно развивается дефицит этих веществ. Ни один врач не даст такого заключения без анализа", – подчеркнула она.

Зимний сезон

В период холодов многие самостоятельно принимают витамины С и D – якобы это защищает от вирусов. Однако дополнительные элементы не нужны при сбалансированном питании, поэтому в рацион необходимо добавлять мясо, рыбу, овощи и фрукты.





Антонина Кострикова врач акушер-гинеколог Если говорить о витамине D, то наша страна находится ниже 35-й параллели, и здесь часто наблюдается дефицит элемента. Поэтому я бы рекомендовала жителям раз в год проверять его уровень в организме.

Также многие уверены, что в зимний сезон овощи и фрукты почти не содержат полезных веществ, и по этой причине принимают мультивитамины. Однако в этот период важно лишь более тщательно выбирать качественные и спелые продукты и хорошо их мыть, утверждает врач.

Что касается добавок для волос, кожи и ногтей, то они могут содержать либо недостаточное, либо избыточное количество витаминов для конкретного человека. В таком случае можно получить эффект плацебо или, наоборот, аллергию, заключила Кострикова.