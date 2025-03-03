Вице-президент РСТ Горин: лихорадка денге в тропических странах связана с периодом дождей

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Лихорадка денге может распространяться в тропических странах в период дождей, в частности в Таиланде, Вьетнаме и на Бали, однако Российский союз туриндустрии (РСТ) и профильные министерства не зафиксировали жалоб от туристов из России. Об этом рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24.

По его словам, РСТ запросил у Минздрава Индонезии информацию о ситуации с лихорадкой денге, однако ведомство не подтвердило случаи заражения среди россиян.

Эксперт отметил, что организованные путешественники из России имеют страховку, которая включает в себя покрытие расходов на лечение в случае укуса комаров, являющихся переносчиками инфекции.

"По информации от страховых компаний, среди всех обращений туристов по страховкам основные жалобы – это ОРВИ и желудочные расстройства", – добавил вице-президент РСТ.

Туроператоры пока не зафиксировали увеличения числа обращений за медицинской помощью или роста заболеваемости среди туристов. Однако, напомнил Горин, укусы насекомых в тропических странах в сезон дождей могут вызвать различные реакции.

"К сожалению, у ряда туристов есть очень сильная аллергическая реакция вообще на укусы насекомых. Бывают ситуации, когда просто укус мошки может вызвать сильный аллергический шок. Для этого страховки необходимы", – обратил внимание он.

В отелях, помимо москитных сеток на окнах, используются специальные устройства, отпугивающие комаров и мошек, там также проводят обработку территории с помощью распылителей. Тем не менее укусы насекомых часто происходят в труднодоступных местах, например в болотистой местности, подытожил эксперт.

В АТОР ранее заявили, что российским туроператорам не поступала информация от отдыхающих в Таиланде и во Вьетнаме о случаях заражения лихорадкой денге.

В свою очередь, Роспотребнадзор заявил, что взял на контроль информацию о случаях заболевания. В ведомстве отметили, что сотрудники службы осуществляют непрерывный контроль за распространением инфекционных заболеваний в мире, включая лихорадку денге.