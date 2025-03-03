Десятки российских туристов заразились лихорадкой денге на Бали – СМИ

СМИ сообщили, что на Бали десятки российских туристов заразились лихорадкой денге – опасным заболеванием, которое переносят комары. Симптомы включают воспаление места укуса, опухание ног, сильную жажду и острую боль в животе.

В Индонезии зарегистрированы более шести тысяч случаев заражения, в том числе в популярных туристических районах. От лихорадки скончались 28 человек.

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