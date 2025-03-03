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03 марта, 07:30

Общество

Десятки российских туристов заразились лихорадкой денге на Бали – СМИ

Десятки российских туристов заразились лихорадкой денге на Бали – СМИ

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СМИ сообщили, что на Бали десятки российских туристов заразились лихорадкой денге – опасным заболеванием, которое переносят комары. Симптомы включают воспаление места укуса, опухание ног, сильную жажду и острую боль в животе.

В Индонезии зарегистрированы более шести тысяч случаев заражения, в том числе в популярных туристических районах. От лихорадки скончались 28 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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