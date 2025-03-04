Лихорадка денге начала распространяться по Азии. Помимо Индонезии, случаи заболевания фиксируют в Таиланде, Индии, Шри-Ланке и Вьетнаме. У заболевших наблюдаются высокая температура, жажда, тошнота, а также сыпь, боль в суставах и покраснения.

Эксперты объясняют, что инфекция передается через укусы комаров, которые сначала заражают одного человека, а затем могут передать вирус другому. Лихорадка денге зарегистрирована в 89 странах мира, и специалисты рекомендуют перед путешествием обязательно приобрести медицинскую страховку.

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