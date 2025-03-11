Роспотребнадзор исключил риск распространения Эболы в РФ

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Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения заболевания в России исключены. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.

По данным службы, на пунктах пропуска через госграницу функционирует автоматизированная информационная система "Периметр". Она позволяет выявлять граждан с симптомами инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Помимо этого, специалисты разработали и зарегистрировали диагностические наборы для выявления генетического материала вируса Эбола и тест-системы на определение антител.

В конце января Минздрав Уганды заявил о новой вспышке вируса Эбола-Судан – одного из шести известных видов вируса Эбола. За время своего существования он вызвал восемь вспышек – пять в Уганде, три – в Судане.

Первым зарегистрированным случаем стал медработник, который скончался 29 января 2025 года в Кампале. Позже, 1 марта, поступила информация о смерти второго пациента с лихорадкой Эбола – четырехлетнего мальчика.

В настоящий момент проводятся оперативные противоэпидемические мероприятия. Власти страны и Минздрав прилагают все усилия для контроля за распространением вируса, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в феврале этого года сотрудники надзорного ведомства оказали содействие Минздраву Уганды. Они доставили тесты и обучили местных специалистов.

В данный момент одобренных лекарств и вакцин для лечения заболевания, вызванного вирусом Эбола-Судан, не существует. В связи с этим россиянам, планирующим поездки в Уганду, нужно учитывать актуальную эпидситуацию и соблюдать меры предосторожности, предупредили в Роспотребнадзоре.

Ранее Всемирная организация здравоохранения начала испытание новой вакцины против Эболы в Уганде. Если она окажется эффективной, то в будущем потенциально сможет завершить продолжающуюся вспышку и защитить население.

Специалисты Роспотребнадзора также проводят консультации для своих коллег из Уганды, чтобы помочь им предотвратить распространение Эболы. Российские сотрудники объясняют принцип использования мобильной лаборатории и напоминают правила безопасности при работе с особо опасными вирусами.