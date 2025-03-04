Власти Бали усилили профилактику лихорадки денге

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Власти индонезийского Бали усилили профилактику лихорадки денге в ответ на беспокойство туристов, заявил глава департамента туризма острова Тжок Багус Пемаюн.

Речь идет о посещении жилых помещений для мониторинга личинок комаров и информировании населения. Кроме того, власти готовят медицинские учреждения, чтобы обработка случаев инфицирования проходила как можно быстрее.

Также специалисты распылили специальные вещества в тех районах, где были случаи лихорадки денге либо есть потенциал их появления.

"Всплеска случаев по сравнению с предыдущим годом не наблюдается", – заявил глава департамента туризма в беседе с РИА Новости.

Случаи лихорадки денге фиксируются обычно из-за сезона дождей, который начинается в ноябре. Число заболеваний увеличивается до марта, но разницы в данных за январь и февраль 2025 года по сравнению с 2024 годом не выявлено, уточнил Тжок Багус Пемаюн.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях заболевания лихорадкой денге среди российских туристов на Бали. При этом массового заражения не было зафиксировано, отмечали в российском посольстве.

По данным дипломатов, вспышка этого заболевания действительно происходит каждый год в сезон дождей. По данным на 4 марта, число зарегистрированных случаев инфицирования не превышает среднестатистических показателей.

