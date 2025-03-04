04 марта, 11:58Общество
Власти Бали усилили профилактику лихорадки денге
Фото: depositphotos/alexraths
Власти индонезийского Бали усилили профилактику лихорадки денге в ответ на беспокойство туристов, заявил глава департамента туризма острова Тжок Багус Пемаюн.
Речь идет о посещении жилых помещений для мониторинга личинок комаров и информировании населения. Кроме того, власти готовят медицинские учреждения, чтобы обработка случаев инфицирования проходила как можно быстрее.
Также специалисты распылили специальные вещества в тех районах, где были случаи лихорадки денге либо есть потенциал их появления.
"Всплеска случаев по сравнению с предыдущим годом не наблюдается", – заявил глава департамента туризма в беседе с РИА Новости.
Случаи лихорадки денге фиксируются обычно из-за сезона дождей, который начинается в ноябре. Число заболеваний увеличивается до марта, но разницы в данных за январь и февраль 2025 года по сравнению с 2024 годом не выявлено, уточнил Тжок Багус Пемаюн.
Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях заболевания лихорадкой денге среди российских туристов на Бали. При этом массового заражения не было зафиксировано, отмечали в российском посольстве.
По данным дипломатов, вспышка этого заболевания действительно происходит каждый год в сезон дождей. По данным на 4 марта, число зарегистрированных случаев инфицирования не превышает среднестатистических показателей.
Лихорадка денге начала распространяться по Азии