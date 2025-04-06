Аэропорты Москвы работают в штатном режиме на фоне снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Аэропорты Москвы продолжают работу в штатном режиме на фоне сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочные службы воздушных гаваней.

"Работаем в штатном режиме", – сообщили представители аэропортов.

Как отметили в агентстве, столичные аэропорты являются всепогодными, поэтому изменение в расписании бывает незначительным.

В ночь на воскресенье, 6 апреля, в Московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков. В столице было зафиксировано 3 миллиметра снега.

По словам синоптиков, сугробы растают в Москве только к 17–18 апреля. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются ночью в понедельник, 7 апреля. Кроме того, на юге и юго-востоке Московского региона ночью возможен ледяной дождь.

Городские службы продолжают работать над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты повсеместно очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары и дворовые территории. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.