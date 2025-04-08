Почти треть месячной нормы осадков выпала 8 апреля в Московском регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти треть месячной нормы осадков выпала 8 апреля в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ за последние 12 часов было зафиксировано около четырех миллиметров осадков, на Балчуге – 2 миллиметра осадков, а в Тушине – 5 миллиметров. При этом синоптик напомнил, что месячная норма составляет 37 миллиметров осадков.

Тишковец добавил, что в подмосковном Долгопрудном было выявлено 8 миллиметров осадков, в Дмитрове – 7 миллиметров, в Черустях и Павловском Посаде – 9 миллиметров, а в Волоколамске – 10 миллиметров осадков.

Однако он предупредил, что снег будет и дальше идти до середины дня среды, 9 апреля, и прекратится лишь после 15:00.

По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова после снегопада, который ожидается 9 апреля в столице, может вырасти до 12–17 сантиметров. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень опасности.

Москвичи из-за апрельского снегопада пересели на метро и общественный транспорт. В связи с этим количество электробусов и автобусов было увеличено. В столице для расчистки дорог задействовано много уборочной техники.

