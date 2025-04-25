Захарова назвала терактом убийство генерал-лейтенанта Москалика

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала террористической атакой убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в результате взрыва в подмосковной Балашихе.

"Мы видим такое большое количество жертв. Даже сегодня наш военный был убит в результате террористической атаки", – цитирует дипломата РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. По данным Следственного комитета России, в автомобиле Volkswagen Golf сработало самодельное взрывное устройство, в котором содержались поражающие элементы.

В оперативных службах уточнили, мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным правоохранителей, взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

