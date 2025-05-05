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05 мая, 16:56

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ТАСС: угнанную нападавшими машину ДПС нашли брошенной в Махачкале

Угнанную нападавшими машину ДПС нашли брошенной в Махачкале – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Машину ДПС, угнанную после нападения на правоохранителей на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова, обнаружили брошенной в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в агентстве, машина врезалась в стену частного дома. Ее обнаружили на улице Керимова. Сейчас следователи проводят осмотр автомобиля, прибыли эксперты-криминалисты.

О перестрелке в Махачкале стало известно 5 мая. В администрации города призвали граждан сохранять спокойствие и не посещать опасный район.

Предварительно, инцидент случился в тот момент, когда сотрудники МВД попытались остановить автомобиль. Двое нападавших были ликвидированы.

По последним данным, в результате нападения погибли два человека. Один сотрудник полиции погиб на месте, личность второго пострадавшего не уточняется – он умер в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Речь идет о статьях "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа", "Угон без цели хищения" и "Хищение оружия".

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