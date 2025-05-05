СК опубликовал кадры с места перестрелки в Махачкале

СК РФ опубликовал новые кадры с места перестрелки, произошедшей в Махачкале в понедельник, 5 мая. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по статьям о хищении оружия и об угоне без цели хищения.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место преступления выехали следователи и руководство следственного управления", – говорится в сообщении.

Вместе с тем выяснилось, что погибший в результате перестрелки 25-летний сотрудник ППС Газибек Шахбанов первым прибыл на вызов коллег.

"Шахбанов служил около четырех лет в полиции. Говорил, что всегда мечтал быть полицейским. Буквально на днях ему должны были дать новое звание", – приводит RT слова сослуживца погибшего.

Он подчеркнул, что Шахбанов всегда честно выполнял свою работу и погиб "как настоящий герой".

Перестрелка на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале произошла 5 мая. По предварительной информации, инцидент случился, когда сотрудники МВД попытались остановить автомобиль.

В результате погибли три человека. Двумя из них оказались полицейские. Личность третьего погибшего не уточняется.

Кроме того, пятеро человек, среди которых двое полицейских и трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка, получили ранения различной степени тяжести. Их лечением занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров.

К настоящему моменту двое нападавших ликвидированы. Машину ДПС, угнанную после нападения, нашли брошенной в Махачкале, писали СМИ. Она врезалась в стену частного дома. На месте работают следователи и эксперты-криминалисты.