Один полицейский погиб в результате стрельбы в американском университете Эмори

Фото: 123RF/vankok

Сотрудник полиции, прибывший на вызов о стрельбе в университете Эмори американского штата Джорджия, скончался в больнице от полученного ранения. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителей местных властей.

Офицер полиции округа Декалб Дэвид Роуз был тяжело ранен после того, как прибыл на место происшествия. Его госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Вскоре врачи констатировали его смерть.

Стрельба в университете Эмори произошла вечером в пятницу, 8 августа. Руководство учебного заведения сообщило о звуках выстрелов в одном из кампусов университета.

Прибывшие полицейские ликвидировали подозреваемого стрелка. Мэр города Атланта, где находится университет, Андре Диккенс в эфире телеканала NBC заявил, что пострадавших и жертв среди гражданского населения нет.