10 августа, 07:26

Происшествия
CBS: шесть человек пострадали при стрельбе в американском Балтиморе

Шесть человек пострадали при стрельбе в американском Балтиморе – СМИ

Фото: 123RF/ale72

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, массовая стрельба произошла в районе Парк-Хайтс. Среди пострадавших пятилетняя девочка, которая получила ранение в руку. Также один мужчина находится в критическом состоянии.

Информация о произошедшем уточняется. Сотрудники полиции ведут поиски стрелявших.

Ранее один полицейский погиб в результате стрельбы в американском университете Эмори. Офицер был тяжело ранен, когда прибыл в учебное заведение после сообщений о выстрелах. Полицейского госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Вскоре врачи констатировали его смерть.

происшествияза рубежом

